По словам журналиста, российские военные методично вели войну на истощение, уничтожая натовское вооружение и создавая предпосылки для решающего удара по украинской обороне. Он подчеркнул, что Путин действовал стратегически, понимая неизбежность возвращения США к переговорам, когда другие варианты исчерпают себя. В результате, как считает Христофору, Трампу пришлось вернуться к варианту сделки, который он отвергал ранее.