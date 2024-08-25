Назван способ снизить зависимость от кофеина

«Я не рекомендую отказываться от кофеина сразу, особенно тем, кто потребляет его регулярно», — отметила эксперт. Диетолог порекомендовала постепенно сокращать потребление 5−10% каждый день как минимум до достижения адекватного уровня потребления — 400 мг в сутки. В то же время следует понимать, что отказ от кофе и чая может привести к сокращению потребления жидкости в целом, поэтому, отказываясь от одного напитка с кофеином, следует заменить его стаканом воды или напитком без стимуляторов. Возможно, вы и вовсе независимы от кофе, но страдаете от обезвоживания.