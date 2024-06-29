Назван способ продлить жизнь Windows 10

По словам журналистов, существуют энтузиасты и стартапы, которые выпускают альтернативные патчи безопасности для устаревших версий Windows. Таким образом, с их помощью владельцы ПК могут и дальше пользоваться Windows 10 — даже после октября 2025 года, когда Microsoft прекратит поддержку системы.