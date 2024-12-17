Назван способ приучить себя больше читать

Никифоров посоветовал выбирать книги по интересам. Не стоит пугаться и классических произведений. Многие книги, которые в школе навевали тоску, во взрослом возрасте воспринимаются совсем по-другому, отметил эксперт. Если книга не нравится, не стоит себя мучить и дочитывать ее до конца — чтение должно приносить удовольствие. Кроме того, чтобы больше уделять времени чтению, книга всегда должна быть под рукой.