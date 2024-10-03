Назван способ не думать о работе на выходных

Александр Кичаев отметил, что незавершенные дела не дают отвлечься и не думать о работе в выходные. Если человек не отпустит эти мысли, он будет чувствовать себя уставшим. Такую ошибку неосознанно совершают многие люди, забирая домой офисные вопросы домой, добавил психолог.