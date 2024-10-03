Назван способ не думать о работе на выходных

Чтобы размышления о работе не омрачали выходные, нужно доделать все дела в пятницу. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал психолог Александр Кичаев.
Эксперт советует в пятницу утром написать список планируемых задач и выполнить самые сложные и неприятные из них.
«Важно заканчивать неделю так, чтобы в выходные на человеке не висел психологический груз недоделанных дел», — пояснил психолог.
Если это невозможно, нужно хотя бы составить план и перенести задачи на следующую неделю. При этом нужно указать, какие ресурсы будут задействованы при их выполнении.
Александр Кичаев отметил, что незавершенные дела не дают отвлечься и не думать о работе в выходные. Если человек не отпустит эти мысли, он будет чувствовать себя уставшим. Такую ошибку неосознанно совершают многие люди, забирая домой офисные вопросы домой, добавил психолог.
Кстати, ранее мы рассказывали, как будем отдыхать в октябре этого года.