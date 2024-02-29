Назван способ навсегда побороть аллергию

«Эффективность АСИТ напрямую зависит от суммарной дозы аллергена, полученной за время лечения. Таким образом, важны как начало терапии, так и её продолжительность. Осень — оптимальное время для проведения всех необходимых подготовительных процедур: диагностики, уточнения диагноза и проведения плановых прививок, поскольку во время АСИТ вакцинация противопоказана», — объясняет аллерголог-иммунолог «Андреевских больниц — Неболит» в беседе с «Вечерней Москвой».