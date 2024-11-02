Назван способ извлечь максимальную прибыль из накопительного вклада

После снижения ставки достаточно открыть новый счет в другом банке. С учетом того, что переводы самому себе по СБП сейчас почти не ограничены комиссией, можно перенести свои деньги в другой банк по истечении срока. Таким образом, сбережения всегда будут находиться под увеличенной ставкой, а не базовой.