Назван способ извлечь максимальную прибыль из накопительного вклада

Скорее всего, ряд банков в ближайшее время еще увеличит ставки по своим сберегательным предложениям.
Чтобы извлечь максимальную выгоду из НС, достаточно открывать счета в разных банках с высокой приветственной ставкой для новых клиентов. Заявленная банком высокая ставка будет действовать только в первоначальный период после открытия. Обычно это от месяца до трех, затем ставка значительно снизится до базовой.
После снижения ставки достаточно открыть новый счет в другом банке. С учетом того, что переводы самому себе по СБП сейчас почти не ограничены комиссией, можно перенести свои деньги в другой банк по истечении срока. Таким образом, сбережения всегда будут находиться под увеличенной ставкой, а не базовой.
Перед открытием нового счета рекомендуется внимательно читать все условия открытия.