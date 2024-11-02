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Назван способ извлечь максимальную прибыль из накопительного вклада

В условиях высокой ключевой ставки банки предлагают вклады и накопительные счета с как никогда высокими ставками. По накопительным счетам ставки превышают 20% годовых.

Источник: Freepik

Скорее всего, ряд банков в ближайшее время еще увеличит ставки по своим сберегательным предложениям.

Чтобы извлечь максимальную выгоду из НС, достаточно открывать счета в разных банках с высокой приветственной ставкой для новых клиентов. Заявленная банком высокая ставка будет действовать только в первоначальный период после открытия. Обычно это от месяца до трех, затем ставка значительно снизится до базовой.

После снижения ставки достаточно открыть новый счет в другом банке. С учетом того, что переводы самому себе по СБП сейчас почти не ограничены комиссией, можно перенести свои деньги в другой банк по истечении срока. Таким образом, сбережения всегда будут находиться под увеличенной ставкой, а не базовой.

Перед открытием нового счета рекомендуется внимательно читать все условия открытия.