Назван способ безопасно набрать вес

Карли указала, что люди с недостаточным весом, которые пытаются поправиться, совершают не меньше ошибок, чем худеющие. По ее словам, главное правило — не спешить и не нагружать организм большим количеством калорий и углеводов.
Вместо этого она посоветовала совсем немного увеличить объем порций, примерно на 300−500 калорий в сутки и добавить в рацион больше продуктов с содержанием жира — орехи, рыбу, сыр, авокадо и прочее.
Кроме того, Карли рекомендовала есть больше белковой пищи. В сочетании с физическими нагрузками это поможет быстрее набрать мышечную массу. Также не следует забывать и про углеводы, которые необходимы, чтобы снабжать тело энергией.