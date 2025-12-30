Назван способ атаки беспилотников ВСУ на госрезиденцию

Эксперт отметил, что такое большое количество беспилотников могли свозить в определенное место в течение нескольких лет. Размещаться такие базы могли в СНТ, на дачах или каких-нибудь пунктах в лесу.
«Туда это свозится и собирается, потом по команде выставляется и делается запуск. Любой беспилотник с радиусом 100 километров способен нанести такие удары», — прокомментировал Матвийчук.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. В то же самое время глава МИД Сергей Лавров отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уже готовят ответ Украине.