Назван способ атаки беспилотников ВСУ на госрезиденцию

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Источник: РИА "Новости"

Эксперт отметил, что такое большое количество беспилотников могли свозить в определенное место в течение нескольких лет. Размещаться такие базы могли в СНТ, на дачах или каких-нибудь пунктах в лесу.

«Туда это свозится и собирается, потом по команде выставляется и делается запуск. Любой беспилотник с радиусом 100 километров способен нанести такие удары», — прокомментировал Матвийчук.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. В то же самое время глава МИД Сергей Лавров отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уже готовят ответ Украине.