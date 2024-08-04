Назван самый вредный и полезный кофе

Полезно ли вообще пить кофе
Как пишет «Общественная служба новостей», напиток полезен при низком давлении. Также кофе может помочь при головных болях. Кроме того, он обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают замедлить процессы старения.
Также кофе способствует выведению токсинов из организма. Стоит помнить, что это возможно только в случае восполнения потерь жидкости с помощью чистой воды. Помимо этого, употребление кофе снижает риск развития рака печени, улучшает работу кишечника. Ещё кофеманы реже умирают от сердечных приступов и инсультов.
Однако злоупотреблять кофе нельзя.
Такой обратный эффект объясняется привыканием. В итоге в следующий раз, употребив большую дозу кофеина, человек почувствует себя еще хуже.
Какой кофе наиболее вреден для здоровья
Самым вредным считается растворимый кофе, который делают из самого низкосортного сырья. Также неполезны кофейные напитки с добавками, которые сейчас предлагают в кофейнях. Например, это может быть кофе со взбитыми сливками, сиропами, маршмеллоу. Такое сочетание — это вредный консервант, который приводит к лишнему весу и прыщам.
Сочетание глюкозы с жирными сливками организму сложно разделить, поэтому он станет запасать их в жировом депо. Итог — лишние килограммы и проблемы с кожей. Кроме того, из-за большого количества сахара может произойти резкий скачок инсулина в крови. Таким образом, лучше не выбирать в кофейнях сладкие кофейные напитки с большим количеством топингов, сахара и молока. Подобное лучше воспринимать как калорийный и полноценный десерт.
Самый полезный для здоровья кофе
Полезен для организма свежесваренный зерновой кофе. Лучше выбрать эспрессо или американо. Можно добавить имбирь и корицу. Такой напиток взбодрит, восстановит, повысит тонус и укрепит организм. Помимо прочего, такой кофе полезен для похудения.
Корица, кстати, и подсластит напиток (ее используют вместо сахара). Можно добавить смесь гвоздики, кардамона, имбиря и куркумы. Такой напиток поможет восстановить силы и защитит от простуды и гриппа, повысит иммунитет. Также специи уменьшат аппетит.
Можно выпить свежий зерновой кофе в сочетании с цедрой и соком апельсина. Такой напиток взбодрит. Кроме того, у него будет освежающий цитрусовый вкус. При желании можно выпить кофе с долькой апельсина вприкуску. Результат получится такой же, причем фрукт нейтрализует горьковатый привкус напитка. Также полезен кофе с лимоном. Этот цитрус усилит антиоксидантные свойства напитка. Такой кофе поможет улучшить переваривание пищи, будет стимулировать выработку желудочного сока.
Ранее диетолог Нурия Дианова предупредила, что кофеманы берут энергию у организма взаймы. По ее словам, при некоторых заболеваниях кофе пить нельзя.
Айгуль Сабитова