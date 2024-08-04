Назван самый вредный и полезный кофе

Можно выпить свежий зерновой кофе в сочетании с цедрой и соком апельсина. Такой напиток взбодрит. Кроме того, у него будет освежающий цитрусовый вкус. При желании можно выпить кофе с долькой апельсина вприкуску. Результат получится такой же, причем фрукт нейтрализует горьковатый привкус напитка. Также полезен кофе с лимоном. Этот цитрус усилит антиоксидантные свойства напитка. Такой кофе поможет улучшить переваривание пищи, будет стимулировать выработку желудочного сока.