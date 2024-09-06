Назван самый вонючий в мире сыр

Вье Булонь — это непастеризованный непресованный сыр кустарного производства, приготовленный на основе коровьего молока. Его рецептуру разработали Антуан Бернар и Филипп Оливье в 1982 году. Их продукт прославился острым ароматом, который ученые Крэнфилдского университета (Великобритания) описали как «смесь запаха тела и коровьего навоза».
В течение двух месяцев, пока сыр созревает в погребах города Булонь-сюр-Мер на севере Франции, его промывают пивом, что придает ему фирменный оранжевый цвет и запах. Судя по всему, именно взаимодействие пивных бактерий с ферментами коровьего молока создает такой острый аромат.
Удивительно, но Вье Булонь обладает мягким вкусом, что не соответствует его запаху.
Ранее было названо самое крепкое в мире пиво.