Назван самый вонючий в мире сыр

В течение двух месяцев, пока сыр созревает в погребах города Булонь-сюр-Мер на севере Франции, его промывают пивом, что придает ему фирменный оранжевый цвет и запах. Судя по всему, именно взаимодействие пивных бактерий с ферментами коровьего молока создает такой острый аромат.