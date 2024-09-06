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Назван самый вонючий в мире сыр

Мир полон вонючих сыров, но, по мнению группы исследователей из Университета Крэнфилда, французский Вье Булонь — самый неприятно пахнущий их них всех.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Les Produits Laitiers

Вье Булонь — это непастеризованный непресованный сыр кустарного производства, приготовленный на основе коровьего молока. Его рецептуру разработали Антуан Бернар и Филипп Оливье в 1982 году. Их продукт прославился острым ароматом, который ученые Крэнфилдского университета (Великобритания) описали как «смесь запаха тела и коровьего навоза».

В течение двух месяцев, пока сыр созревает в погребах города Булонь-сюр-Мер на севере Франции, его промывают пивом, что придает ему фирменный оранжевый цвет и запах. Судя по всему, именно взаимодействие пивных бактерий с ферментами коровьего молока создает такой острый аромат.

Удивительно, но Вье Булонь обладает мягким вкусом, что не соответствует его запаху.

Ранее было названо самое крепкое в мире пиво.