Назван самый удобный аэропорт в мире

Считается, что аэропорт может обслуживать до 45 взлетов и посадок одновременно. А максимальный пассажиропоток составит до 200 млн пассажиров к 2035 году. На данный момент он принимает около 90 миллионов пассажиров в год, что делает его седьмым по загруженности в мире.