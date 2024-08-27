Назван самый удобный аэропорт в мире

Согласно данным авиационной аналитической компании Cirium, аэропорт Стамбула IGA, открытый в 2018 году, был признан аэропортом с самым удобным сообщением в мире.
Вероятно, вы уже знакомы с удобствами этого аэропорта, если регулярно летаете с пересадками. В IGA выполняется 309 международных рейсов. Большинство из них совершаются авиакомпанией Turkish Airlines, которая обслуживает больше стран, чем любая другая авиакомпания.
Благодаря выгодному расположению, из IGA удобно совершать рейсы любого направления. Российские туристы чаще всего используют его в качестве «перевалочного пункта» до европейских стран.
Наше стратегическое расположение на перекрестке Европы и Азии позволяет нам служить важным центром международных путешествий.
Кстати, аэропорт IGA является третьим по площади: на территории в 76,5 кв. км. есть все необходимые удобства для путешественников — модные бутики, отели, рестораны, зоны отдыха и многое другое.
Считается, что аэропорт может обслуживать до 45 взлетов и посадок одновременно. А максимальный пассажиропоток составит до 200 млн пассажиров к 2035 году. На данный момент он принимает около 90 миллионов пассажиров в год, что делает его седьмым по загруженности в мире.
Из самого удобного аэропорта отправляемся в лучший город мира с разнообразной ночной жизнью. Подробнее о том, почему любители пляжных вечеринок и самбы должны хотя бы раз в жизни посетить Рио-де-Жанейро, читайте по ссылке.