Назван самый простой и быстрый способ выявить поддельный мед

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что поддельный продукт легко растворяется в воде. С настоящим медом такого не происходит. Она отметила, что поддельный продукт опасен для диабетиков из-за добавленного сахара и фруктозы. Также диетолог рассказала, что натуральный мед хочется есть дозировано, то есть на него не подсаживаются, в то время как поддельный вызывает привыкание и его хочется есть снова и снова.