Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый простой и быстрый способ выявить поддельный мед

Никто не застрахован от покупки поддельного меда, ведь недобросовестных производителей всегда было предостаточно. Чтобы отличить хороший продукт от некачественного, понадобится обычный йод.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Mae Mu/CC0

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в разговоре с NEWS.ru посоветовала провести йодовый тест. Это самый распространенный и быстрый способ проверить качество меда. Нужно развести продукт в воде и капнуть йод. Если раствор посинел, значит, в мед добавили в крахмал.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что поддельный продукт легко растворяется в воде. С настоящим медом такого не происходит. Она отметила, что поддельный продукт опасен для диабетиков из-за добавленного сахара и фруктозы. Также диетолог рассказала, что натуральный мед хочется есть дозировано, то есть на него не подсаживаются, в то время как поддельный вызывает привыкание и его хочется есть снова и снова.

Ранее в Госдуме решили разработать закон против поддельного меда. Недобросовестных производителей ждут новые санкции.