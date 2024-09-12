Назван самый простой и быстрый способ выявить поддельный мед

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в разговоре с NEWS.ru посоветовала провести йодовый тест. Это самый распространенный и быстрый способ проверить качество меда. Нужно развести продукт в воде и капнуть йод. Если раствор посинел, значит, в мед добавили в крахмал.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что поддельный продукт легко растворяется в воде. С настоящим медом такого не происходит. Она отметила, что поддельный продукт опасен для диабетиков из-за добавленного сахара и фруктозы. Также диетолог рассказала, что натуральный мед хочется есть дозировано, то есть на него не подсаживаются, в то время как поддельный вызывает привыкание и его хочется есть снова и снова.
Ранее в Госдуме решили разработать закон против поддельного меда. Недобросовестных производителей ждут новые санкции.