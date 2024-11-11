Назван самый популярный вид чая среди россиян

Директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Май» Николай Маркин рассказал, что на российском рынке ароматизированных чаев сейчас лидируют продукты с добавлением бергамота (33% от общего количества ароматизированных чаев) и фруктово-ягодные (22%). Если говорить про чай с цветочными нотами, здесь показатель составляет 21%. Травяные тоже популярны — на них приходится 17% от общего количество.