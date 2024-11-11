Назван самый популярный вид чая среди россиян

Директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Май» Николай Маркин рассказал, что на российском рынке ароматизированных чаев сейчас лидируют продукты с добавлением бергамота (33% от общего количества ароматизированных чаев) и фруктово-ягодные (22%). Если говорить про чай с цветочными нотами, здесь показатель составляет 21%. Травяные тоже популярны — на них приходится 17% от общего количество.
«Особенно популярны чаи со вкусами мяты, чабреца и их вариации: на них приходится 4,5% от спроса в данной категории. За ними идет мелисса (3,8%)», — приводит слова эксперта «Роскачество».
Николай Маркин отметил, что в категории фруктовых чаев лидирует сочетание фруктов и трав. На них приходится 14,2% спроса в категории. Среди ягодных лидирует вкус «Лесные ягоды» (4,2%). На цитрусовые приходится 4,9%.
«Мы видим, что вкусовые предпочтения российских потребителей меняются в сторону более разнообразных и изысканных ароматов», — резюмировал эксперт.
На классический черный чай приходится 63% от общего потребления чая. Зеленый оказался менее востребован. Его доля на рынке РФ сейчас составляет 4%.
Интересно, что аналитики зафиксировали тренд на порционный чай — в пакетиках, сашетах и пирамидках. Рост их популярности фиксируется последние три года. Сейчас доля пакетированного чая составляет 68% рынка. Это связано с удобством и скоростью заваривания порционного чая, а также его низкой ценой.
Ранее эксперт объяснял, в чем разница между несколькими видами чая.