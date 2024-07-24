Назван самый полезный вид массажа

В разговоре с NEWS.ru медик сообщила, что наибольшую пользу приносит общий массаж. Дело в том, что он комплексно действует на мышцы всего организма, улучшает кровообращение и лимфоциркуляцию. Также он восстанавливает психоэмоциональное состояние.
Наталия Жовтан рассказала, что существует несколько разновидностей исполнения массажа: ручной или аппаратный. Также есть разные виды процедуры: лечебный, детский, спортивный, косметический, точечный, гигиенический. Существуют и различные системы: европейская, восточная.
Дерматолог подчеркнула, что каждый вид массажа имеет свои особенности. Как у любого физического воздействия на организм, у этой процедуры есть показания и противопоказания. Об этом стоит помнить, так как люди разного возраста нуждаются в разных видах помощи, им нужно решать разные задачи.
Снять напряжение и расслабиться можно с помощью легкого самомассажа рук, ног, головы и шеи. Усилить эффект можно специальным массажером.
Айгуль Сабитова