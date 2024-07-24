Назван самый полезный вид массажа

Дерматолог подчеркнула, что каждый вид массажа имеет свои особенности. Как у любого физического воздействия на организм, у этой процедуры есть показания и противопоказания. Об этом стоит помнить, так как люди разного возраста нуждаются в разных видах помощи, им нужно решать разные задачи.