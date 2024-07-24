Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый полезный вид массажа

Массаж в современном мире становится все более популярным, причем он бывает разных видов. Какой из них самый полезный, рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

Источник: Freepik

В разговоре с NEWS.ru медик сообщила, что наибольшую пользу приносит общий массаж. Дело в том, что он комплексно действует на мышцы всего организма, улучшает кровообращение и лимфоциркуляцию. Также он восстанавливает психоэмоциональное состояние.

Наталия Жовтан рассказала, что существует несколько разновидностей исполнения массажа: ручной или аппаратный. Также есть разные виды процедуры: лечебный, детский, спортивный, косметический, точечный, гигиенический. Существуют и различные системы: европейская, восточная.

Дерматолог подчеркнула, что каждый вид массажа имеет свои особенности. Как у любого физического воздействия на организм, у этой процедуры есть показания и противопоказания. Об этом стоит помнить, так как люди разного возраста нуждаются в разных видах помощи, им нужно решать разные задачи.

Снять напряжение и расслабиться можно с помощью легкого самомассажа рук, ног, головы и шеи. Усилить эффект можно специальным массажером.

Айгуль Сабитова