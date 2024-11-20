Назван самый невыгодный месяц для отпуска в 2025 году

«Самым “невыгодным” месяцем в 2025 году традиционно будет январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь. Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату», — сказал Южалин.