Назван самый крепкий кофе в мире

За последнее десятилетие титул «Самого крепкого кофе в мире» присваивался различным брендам. Так, к примеру, 2013 им был признан Death Wish — смесь зерен средней обжарки с 200% содержанием кофеина. Но в 2016 году появился Biohazard Coffee, со временем зарекомендовавший себя как самый крепкий кофе, который можно купить за деньги.

Oddity Central передает, что содержание кофеина данного напитка составляет 928 мг на чашку емкостью 12 унций (340 грамм). Это более чем вдвое превышает рекомендуемую дневную дозу кофеина и намного больше, чем в составе большинства энергетических напитков. Отметим, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует до 400 мг кофеина в день для взрослых, у которых нет повышенных факторов риска (например, болезни сердца).

Также специалисты предупреждают, что быстрое употребление около 1200 мг кофеина достаточно, чтобы вызвать симптомы, подобные отравлению. Таким образом Biohazard Coffee определенно является рискованным напитком для употребления. Предупреждение на упаковке гласит: «Этот кофе содержит в четыре раза больше кофеина, чем напиток, который обычно подает вам ваш бариста».

Также создатели заявляют, что это «может привести к перепроизводительности, бессонной ночи и периодическому ощущению непобедимости», из-за чего многие считают, что игривый тон мешает реально оценить опасность употребления этого продукта. Одновременно с этим Biohazard рекомендует «употреблять напиток только после того, как к нему выработается высокая толерантность, и действовать с осторожностью», отмечая, что «этот кофе не для слабонервных».

Недавно в Финляндии создали кофе без зерен. Он обжаривается с помощью лазерных лучей.

Олеся Маевская