Назван самый быстрый язык в мире

Скорость речи на разных языках мира может варьироваться от человека к человеку и зависеть от обстоятельств, настроения и прочих факторов, зависящих от личности. Именно поэтому одним из наиболее широко распространенных способов определения быстроты речи является показатель количества слогов, произнесенных в минуту. Об этом пишет IFLScience.
В 2021 году исследователями из Лионского университета (Франция) было изучено семь иностранных языков и составлена их ранжировка по количеству слогов в секунду. Так, на первое место вышла Япония с результатом с 7,84 слога в секунду, за ней следуют Испания (7,82 слога в секунду), Франция (7,18), Италия (6,99), Англия (6,19), Германия (5,97) и Китай (5,18).
В другом исследовании, проведенном в 2019 году, ученые рассмотрели 17 языков, распространенных в Европе и Азии, с точки зрения количества информации на слог. Несмотря на то, что на японском говорят быстро, в каждом слоге каких-либо сведений очень мало. Специалисты предположили, что носители специально ускоряют его, чтобы наполнить предложения большим смыслом.
В более раннем исследовании, проведенном в 1960-х годах, сравнивалась скорость речи носителей японского языка и американского английского. Тогда ученые не нашли существенных различий в быстроте произношения.
Так или иначе, на любом иностранном языке можно научиться быстро говорить. Эксперты рассказали, как всего за год можно обучиться этому навыку.
Анна Морозова