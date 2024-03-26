Назван самый быстрый язык в мире

В 2021 году исследователями из Лионского университета (Франция) было изучено семь иностранных языков и составлена их ранжировка по количеству слогов в секунду. Так, на первое место вышла Япония с результатом с 7,84 слога в секунду, за ней следуют Испания (7,82 слога в секунду), Франция (7,18), Италия (6,99), Англия (6,19), Германия (5,97) и Китай (5,18).