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Назван самый простой способ избавиться от зимней хандры

Депрессивные расстройства, включая сезонные, плохо сказываются на разных аспектах жизни. Такие состояния, например, нарушают эмоциональную стабильность, мешают строить межличностные отношения, ухудшают физическое здоровье. Однако все это можно предотвратить.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Один из самых эффективных способов сделать это — ежедневная физическая активность с подсчетом шагов.

Группа ученых из Испании и Латинской Америки проанализировала 33 научные работы с участием 96 173 взрослых. Оказалось, что у тех, кто в день делал более пяти тысяч шагов, заметно уменьшились симптомы депрессии, пишет Medical Xpress.

У людей, преодолевавших более 7,5 тысячи шагов в сутки, риск депрессии был ниже на 42%. В долгосрочных исследованиях продолжительностью от двух до семи лет увеличение числа шагов в среднем на одну тысячу снижало вероятность развития депрессии на 9%. Семь тысяч шагов ежедневно уменьшали риск на 31%.

Ученые пришли к выводу, что такая ходьба повышает уровень активности и снижает вероятность развития депрессивных симптомов.

Работа исследователей подтверждают выводы предыдущих научных работ о том, что даже умеренная двигательная активность снижает вероятность развития депрессивных состояний.

Ранее эти выводы ученых прокомментировал врач-психиатр Александр Мещеряков. Он объяснил, можно ли уйти от депрессии в прямом смысле этого слова и как возникают депрессивные состояния.