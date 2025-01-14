Назван самый простой способ избавиться от зимней хандры

У людей, преодолевавших более 7,5 тысячи шагов в сутки, риск депрессии был ниже на 42%. В долгосрочных исследованиях продолжительностью от двух до семи лет увеличение числа шагов в среднем на одну тысячу снижало вероятность развития депрессии на 9%. Семь тысяч шагов ежедневно уменьшали риск на 31%.