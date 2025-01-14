Назван самый простой способ избавиться от зимней хандры

Один из самых эффективных способов сделать это — ежедневная физическая активность с подсчетом шагов.
Группа ученых из Испании и Латинской Америки проанализировала 33 научные работы с участием 96 173 взрослых. Оказалось, что у тех, кто в день делал более пяти тысяч шагов, заметно уменьшились симптомы депрессии, пишет Medical Xpress.
У людей, преодолевавших более 7,5 тысячи шагов в сутки, риск депрессии был ниже на 42%. В долгосрочных исследованиях продолжительностью от двух до семи лет увеличение числа шагов в среднем на одну тысячу снижало вероятность развития депрессии на 9%. Семь тысяч шагов ежедневно уменьшали риск на 31%.
Ученые пришли к выводу, что такая ходьба повышает уровень активности и снижает вероятность развития депрессивных симптомов.
Работа исследователей подтверждают выводы предыдущих научных работ о том, что даже умеренная двигательная активность снижает вероятность развития депрессивных состояний.
Ранее эти выводы ученых прокомментировал врач-психиатр Александр Мещеряков. Он объяснил, можно ли уйти от депрессии в прямом смысле этого слова и как возникают депрессивные состояния.