Назван рейтинг самых частых жалоб пациентов поликлиник и больниц

Сталкивались пациенты и с тем, что до поликлиники сложно дозвониться, а также с некорректным поведением медработников на приеме. Пациенты больниц сообщили, что им приходилось покупать лекарства за свой счет, тогда как те должны предоставляться бесплатно. Они указывали, что вынуждены были делать анализы и проходить обследования перед госпитализацией также платно.

Это результаты исследования, которое будет представлено 23 ноября на Всероссийском конгрессе пациентов, выяснили «Известия». Опрос среди пациентов системы ОМС провел Центр «Социальная механика» при поддержке Всероссийского союза пациентов.

Удовлетворенность медицинской помощью в 2023 году находится «на среднем уровне» — 39,7%, отметили авторы исследования. Почти 22% опрошенных пациентов заявили, что в той или иной степени ей не удовлетворены.

«Картина, представленная аналитиками, абсолютно идентична тому, с чем страховые компании сталкиваются на практике», — сказал «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

По его словам, около 9 млн пациентов регулярно обращаются к страховщикам с просьбами помочь в решении таких проблем.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что подобные исследования проводятся «немного в одностороннем порядке».

«Врачи всё более и более нагружены. Они и так уже находятся в довольно тяжелом состоянии, практически горят на работе и загружены отчетными формами. И пациентский экстремизм тоже ведь никто не отменял», — сказала она.