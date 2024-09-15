Назван регион, жители которого работают больше всех

В 34 регионах россияне трудились больше, чем в среднем по стране. Так, жители Калининградской области работали 40,5 часа в неделю. Второе место заняла Хакасия — 39,5 часа, а третье — Приморский край, 39,4 часа. Значительно выше среднего была рабочая неделя у жителей Астраханской области (39,3 часа), Москвы (39,2), Томской, Свердловской, Рязанской, Ивановской и Тюменской областях (по 39,1 часа).