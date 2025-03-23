Назван простой способ защитить мозг от старения

Нейробиологи изучили влияние новых впечатлений на когнитивное здоровье пожилых людей. Они пришли к выводу, что естественное старение, социальная изоляция и отсутствие стремления к обучению могут стать факторами, способствующими ухудшению памяти и других когнитивных функций. Однако обратить негативный эффект вспять могут разнообразные ежедневные занятия.