02:34 (мск), источник: © РИА Новости

Назван простой способ снизить давление за одну неделю

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Диета с низким содержанием натрия может помочь снизить давление за одну неделю, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в медицинском журнале JAMA.

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Источник: AP 2023

«Неделя диеты с низким содержанием натрия привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба в сравнении с рационом с высоким содержанием натрия», — указано в материале.

Исследование проводилось среди 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Респонденты прошли два недельных курса диет — с повышенным на 2200 миллиграммов от привычной ежедневной нормы содержанием натрия и с сокращением потребления натрия до 500 миллиграммов в день. Во время первой недели 95 человек питались пищей с низким содержанием натрия, затем перешли на рацион с повышенным. Остальные 118 респондентов сидели на диетах в противоположной очередности.

Натрий — химический элемент, входящий в состав соли, пищевой соды и глутамата натрия — ингредиентов, регулярно используемых в готовке и необходимых для консервации продуктов, сохранения влаги и улучшения вкуса блюд.

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