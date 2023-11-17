Назван простой способ снизить давление за одну неделю

«Неделя диеты с низким содержанием натрия привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба в сравнении с рационом с высоким содержанием натрия», — указано в материале.

Исследование проводилось среди 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Респонденты прошли два недельных курса диет — с повышенным на 2200 миллиграммов от привычной ежедневной нормы содержанием натрия и с сокращением потребления натрия до 500 миллиграммов в день. Во время первой недели 95 человек питались пищей с низким содержанием натрия, затем перешли на рацион с повышенным. Остальные 118 респондентов сидели на диетах в противоположной очередности.