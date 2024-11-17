Назван простой способ продлить жизнь на несколько лет

Они обнаружили, что такая же активность, как и у наименее активной части населения, приведет к снижению ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин на 5,8 года, в результате чего ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизится примерно с 78 до 73 лет. И если бы все американцы старше 40 лет были такими же активными, как в верхнем квартиле, ожидаемая продолжительность жизни составила бы 83,7 года, что на 5,3 года больше. Общий уровень активности в самом низком квартиле был эквивалентен ежедневной ходьбе в течение 49 минут со скоростью примерно 4,8 километра в час. Общий уровень активности во втором, третьем и четвертом по величине квартилях был эквивалентен 78, 105 и 160 минутам соответственно.