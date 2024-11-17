Назван простой способ продлить жизнь на несколько лет

В современном напряженном мире задача привнести больше движения в свою повседневную жизнь часто отодвигается на второй план. Но есть причина пересмотреть свои приоритеты — согласно новому исследованию, опубликованному на днях в British Journal of Sports Medicine, если вы станете физически более активными, это может продлить вашу жизнь как минимум на пять лет.
«Я был удивлен, обнаружив, что потеря лет жизни в США из-за низкого уровня физической активности может соперничать с потерями из-за курения и высокого кровяного давления», — отмечает старший автор исследования доктор Леннерт Веерман, профессор общественного здравоохранения в Школе медицины и стоматологии Университета Гриффита в Австралии.
Во многих исследованиях изучалась связь между физической активностью и долголетием. На самом деле исследование Веермана было вдохновлено исследованием 2019 года, в котором было обнаружено, что риск преждевременной смерти снижается по мере увеличения физической активности участников. Уровни активности в этом исследовании измерялись с помощью акселерометров — носимых устройств для отслеживания активности, сообщает CNN.
Исследование, проведенное в 2019 году, наряду с другими, уже показало, что при измерении с помощью акселерометрии связь между физической активностью и ранней смертью примерно в два раза сильнее по сравнению с уровнями, измеряемыми с помощью опросов или анкетирования, сказал Веерман.
«Мне было интересно, как это отразится на продолжительности жизни и сколько дополнительного времени может дать один час ходьбы», — добавил Веерман.
Чтобы выяснить это, авторы последнего исследования использовали данные о физической активности, полученные с помощью тазобедренных акселерометров, которые носили — не менее 10 часов в течение четырех или более дней — взрослые в возрасте 40 лет и старше, участвовавшие в Национальном обследовании здоровья и питания с 2003 по 2006 год.
Результаты основаны на этой возрастной группе, поскольку показатели смертности, зависящие от физической активности, стабильны до 40 лет; после этого они меняются. По словам авторов, причина использования старых данных о физической активности заключается в методологической согласованности с исследованием 2019 года.
Затем команда составила таблицу продолжительности жизни — способ показать вероятность того, что население доживет до определенного возраста или умрет к нему. Эта таблица продолжительности жизни была основана на данных Национального центра статистики здравоохранения о смертности за 2017 год, которые, как предположили авторы, были связаны с уровнями активности за 2003−2006 годы.
Основываясь на этой информации, авторы спрогнозировали, сколько людей из населения США в 2019 году выживут в ближайшие годы в зависимости от уровня активности, и сколько дополнительной жизни они могли бы прожить, увеличив его.
Они обнаружили, что такая же активность, как и у наименее активной части населения, приведет к снижению ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин на 5,8 года, в результате чего ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизится примерно с 78 до 73 лет. И если бы все американцы старше 40 лет были такими же активными, как в верхнем квартиле, ожидаемая продолжительность жизни составила бы 83,7 года, что на 5,3 года больше. Общий уровень активности в самом низком квартиле был эквивалентен ежедневной ходьбе в течение 49 минут со скоростью примерно 4,8 километра в час. Общий уровень активности во втором, третьем и четвертом по величине квартилях был эквивалентен 78, 105 и 160 минутам соответственно.
Команда также исследовала, какие потенциальные преимущества могут быть на индивидуальном, а не на популяционном уровне, и обнаружила, что если бы те, кто наименее активен, получали дополнительные 111 минут активности в день, они могли бы продлить свою жизнь на срок до 11 лет.
Полученные результаты «подтверждают то, что мы уже знали, а именно, что физическая активность имеет решающее значение для улучшения состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни», — сказал доктор Эндрю Фриман, директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и оздоровлению в Национальном еврейском центре здравоохранения в Денвере.
Авторский метод моделирования эффективен, но имеет свои ограничения, поскольку он опирается на существующие данные и дает оценки, которые в основном являются теоретическими, сообщил по электронной почте доктор Питер Кацмаржик, заместитель исполнительного директора по народонаселению и общественному здравоохранению Пеннингтонского центра биомедицинских исследований Университета штата Луизиана.
Авторы признали, что есть некоторые свидетельства того, что соблюдение рекомендаций по физической активности в Соединенных Штатах улучшилось с середины 2000-х годов, а это означает, что их прогнозы относительно ожидаемой продолжительности жизни могут быть завышены. Уровни активности участников исследования 2003−2006 годов также были измерены только в один момент времени, что не может объяснить изменений на протяжении всей их жизни.
Но исследователи уже предположили, как именно движение может быть связано с продолжительностью жизни.
«Отсутствие физической активности связано с развитием ряда заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые виды рака», — отмечает Кацмаржик. «Физическая активность снижает риск развития этих заболеваний и смерти от них».
Если идея стать более активным кажется вам пугающей, знайте, что уровень активности участников исследования 2003−2006 годов был обусловлен не только физическими упражнениями, отмечает CNN. Они носили трекеры на бедрах не менее 10 часов бодрствования в течение нескольких дней, что означает, что устройства также фиксировали движения, необходимые в повседневной жизни.
Находите больше времени для движения в течение дня. Пока еда разогревается, присядьте на корточки или пройдитесь по рабочему помещению, вместо того чтобы листать социальные сети. Когда вы едете за покупками, паркуйтесь как можно дальше от магазинов. Пьете кофе с другом? Занимайтесь этим во время прогулки в парке, а не сидя в кафе. По словам экспертов, на работе удобно использовать стоячие столы или настольные беговые дорожки.
Каждое движение имеет значение, сказал Веерман, поэтому не стоит сбрасывать себя со счетов, если вы не соблюдаете рекомендации.
Исследование показало, что эффект отдачи снижается, поэтому занятия спортом по 23 часа в день не означают, что вы будете жить вечно, сказал Эндрю Фриман. Существует такое понятие, как чрезмерная активность.
Кроме того, «замечания авторов об улучшении пешеходной инфраструктуры… имеют решающее значение», — сказал Фриман, добавив, что пациенты, возвращающиеся из поездок в Европу, часто рассказывают ему, что они проходили 10 000 или 20 000 шагов в день.
Снижение зависимости от автомобилей требует коллективных действий и долгосрочного планирования, но каждый может выступать за это изменение, и некоторые люди уже готовы помочь в его осуществлении, сказал Веерман.