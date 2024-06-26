Назван продукт, защищающий от переломов женщин старше 50 лет

В новом исследовании ученые оценили костные ткани 235 женщин в постменопаузе. Их разделили на три группы: одна не ела чернослив, вторая съедала 50 граммов (от 4 до 6 ягод) чернослива ежедневно, третья съедала 100 граммов (от 10 до 12 ягод) чернослива ежедневно. За ними наблюдали один год.