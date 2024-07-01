Назван продукт, который снижает сахар и помогает похудеть

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что прием эленоловой кислоты приводил к уменьшению веса и снижению уровня глюкозы в крови у мышей с ожирением. Эффективность этого вещества оказалась выше, чем у популярного лекарства метформина. Его обычно используют для лечения диабета 2-го типа.