Назван продукт, который снижает сахар и помогает похудеть

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что прием эленоловой кислоты приводил к уменьшению веса и снижению уровня глюкозы в крови у мышей с ожирением. Эффективность этого вещества оказалась выше, чем у популярного лекарства метформина. Его обычно используют для лечения диабета 2-го типа.
Оливковое масло и оливки содержат незначительное количество эленоловой кислоты. Для достижения схожих результатов, как в экспериментах, может потребоваться дополнительное источник этого вещества. Однако, эти результаты открывают новые перспективы для разработки методов лечения диабета и ожирения, передает «ЭкоПравда».
Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о двух кашах, улучшающие работу кишечника.
Группа ученых из Бригемской женской больницы провела исследование эффективности Средиземноморской диеты и установила, что этот тип питания может снизить риск развития онкологии.