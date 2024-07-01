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Назван продукт, который снижает сахар и помогает похудеть

Научные исследования показали, что эленоловая кислота, содержащаяся в оливках, может снижать уровень сахара в крови. Также они способствовали снижению веса у мышей с диабетом и ожирением. Эти открытия представило Американское общество питания (ASN).

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что прием эленоловой кислоты приводил к уменьшению веса и снижению уровня глюкозы в крови у мышей с ожирением. Эффективность этого вещества оказалась выше, чем у популярного лекарства метформина. Его обычно используют для лечения диабета 2-го типа.

Оливковое масло и оливки содержат незначительное количество эленоловой кислоты. Для достижения схожих результатов, как в экспериментах, может потребоваться дополнительное источник этого вещества. Однако, эти результаты открывают новые перспективы для разработки методов лечения диабета и ожирения, передает «ЭкоПравда».

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