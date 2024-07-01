Назван продукт, который помогает мышцам расти даже во сне

Многие люди, особенно те, кто придерживается правильного питания или диеты, каждое утро стараются есть творог, чтобы завтрак был полезным. Однако мало кто знает, что творог не только помогает снизить количество употребляемых жиров и утолить голод, но еще и нарастить мышечную массу.
Деликатес производят путем отделения молочной сыворотки от твердой массы. он содержит мало жиров и много белка, а также витаминов, необходимых организму человека. Итак, вот в чем преимущества употребления творога.
Источник витамина В12
Рекомендуемая суточная доза витамина В12 в день составляет 2,4 микрограмма. Всего один стакан творога обеспечивает организм почти одним килограммом творога, что составляет 38% суточной нормы микроэлемента.
Витамин В12 важен для здоровья кровеносных сосудов и нервной системы. При нехватке микроэлемента могут появиться такие проблемы, как мышечная слабость, депрессия, усталость, потеря памяти.
Источник витамин В2
Одна миска творога обеспечивает примерно половину рекомендуемой суточной дозы витамина В2, необходимого для нормального функционирования организма.
Витамин В2 может помочь при головной боли и мигренях. Если его не хватает в организме, это приводит к слабости, депрессии и даже вызывает болезнь почек.
Источник белка
Суточная норма белка составляет от 65 до 117 г/сутки для мужчин, и от 58 до 87 г/сутки для женщин. Миска обычного двухпроцентного творога содержит около 24 граммов этого вещества.
Помимо прочего, творог содержит малое количество сахара — приблизительно девять граммов лактозы. Это делает продукт еще полезнее, его могут употреблять даже люди с диабетом, правда, не более 200 граммов.
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