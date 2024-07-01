Назван продукт, который помогает мышцам расти даже во сне

Многие люди, особенно те, кто придерживается правильного питания или диеты, каждое утро стараются есть творог, чтобы завтрак был полезным. Однако мало кто знает, что творог не только помогает снизить количество употребляемых жиров и утолить голод, но еще и нарастить мышечную массу.