Назван продукт, который делает старость счастливой

Исследование показало, что люди с лучшим психическим здоровьем становились с годами более здоровыми, а также были более жизнестойкими, обладали высокой самооценкой здоровья и долголетия. Эта тенденция была замечена среди участников с высоким уровнем образования и удовлетворенностью профессией. И это неудивительно, так как эти факторы связаны с доступом к лучшему медицинскому обслуживанию, снижением стресса на рабочем месте и возможностью приобретать более качественные продукты.