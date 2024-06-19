Назван продукт, который делает старость счастливой

Сыр — это продукт, который люди готовят и употребляют в пищу уже более четырех тысяч лет. До сих пор считалось, что сыр полезен для физического здоровья, так как он помогает поддерживать иммунитет, содержит множество бактерий и пробиотиков, полезных для кишечника, а также аминокислоты — важный строительный материал для организма.
Недавно китайские ученые выяснили, что сыр благотворно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, специалисты изучили 2,3 миллиона генетически разнообразных людей и выявили 33 фактора, влияющих на здоровье и нездоровое старение. В их числе оказались: рацион питания, курение, прием лекарств, сердечная недостаточность, инсульт, СДВГ и ишемическая болезнь сердца.
Исследование показало, что люди с лучшим психическим здоровьем становились с годами более здоровыми, а также были более жизнестойкими, обладали высокой самооценкой здоровья и долголетия. Эта тенденция была замечена среди участников с высоким уровнем образования и удовлетворенностью профессией. И это неудивительно, так как эти факторы связаны с доступом к лучшему медицинскому обслуживанию, снижением стресса на рабочем месте и возможностью приобретать более качественные продукты.
Однако ученых удивил еще один фактор, который связан с благополучием и хорошим самочувствием в старости. Им оказался сыр. Выяснилось, что регулярное употребление этого продукта на 3,67% было чаще связано со здоровым старением. На благополучие он влиял даже сильнее, чем фрукты.
По мнению исследователей, благополучное влияние сыра на психику может быть также связано с уровнем образования и высокой заработной платой. Дело в том, что более обеспеченные люди могут себе позволить качественный кисломолочный продукт. Также им проще, чем менее обеспеченным, следить за своим здоровьем.
Ранее ученые назвали продукт, который при ежедневном употреблении улучшает настроение на четвертый день.
Анна Морозова