Назван образ жизни, повышающий мотивацию к обучению

Специалисты из Московского психолого-социального университета изучили взаимосвязь между типами пищевого поведения и мотивацией к обучению у взрослых людей. Оказалось, что здоровый образ жизни способствует получению образования.
В исследовании приняли участие 63 человека в возрасте от 35 до 40 лет. Их разделили на две группы: в первой было 29 добровольцев с лишним весом и установленным диагнозом ожирения второй степени, а вторая состояла из 34 представителей, ведущих активный и здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Для диагностики участников были применены методика «Изучения мотивации обучения в вузе» Ильиной Т. И., тест-опросник А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения в адаптации М. Ш. Магомед-Эминова и голландский опросник пищевого поведения.
Большая часть ЗОЖников имела мотивацию к овладению профессией. С небольшим перевесом преобладают мотивационные тенденции к достижению успеха над избеганием неудачи. Однако наиболее часто встречается одновременное сочетание обоих этих видов мотивации.
В группе респондентов с ожирением аппетит проявлялся в ответ на внешние стимулы, такие, как распорядок дня, запах и внешний вид еды. Также добровольцы «не-ЗОЖ» часто «заедали» стресс. Среди участников чуть более половины имеют мотивацию достижения успеха. Интересной особенностью оказалось то, что две трети из них проявляют аппетит в ответ на негативные эмоции.
В результате анализа полученных данных выяснилось, что приверженцы ЗОЖ в большей степени связывают получение высшего образования в вузе с приобретением знаний и развитием в области освоения профессий.
Мотивация для приобретения дополнительных профессиональных навыков и обучения в вузе может быть сложной, но она позволяет людям в зрелом возрасте не только начать вести здоровый образ жизни, но и искать причины для того, чтобы продолжать его придерживаться. Это включает в себя использование инструментов дополнительного образования.
Ранее эффективность дошкольного образования было поставлена под сомнение.
Анна Морозова