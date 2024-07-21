Назван образ жизни, повышающий мотивацию к обучению

Мотивация для приобретения дополнительных профессиональных навыков и обучения в вузе может быть сложной, но она позволяет людям в зрелом возрасте не только начать вести здоровый образ жизни, но и искать причины для того, чтобы продолжать его придерживаться. Это включает в себя использование инструментов дополнительного образования.