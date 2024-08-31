Назван новый способ знакомиться с мужчинами с пользой для здоровья

Нередко занятия заканчиваются в местной кофейне, где в дружелюбной обстановке можно обсудить не только подготовку к марафону. Многие беговые клубы не скрывают — на их «базе» нередко завязываются успешные романтические отношения. Однако стоит отметить, что это действительно перспективное место для знакомств, только если вы искренне заинтересованы и в самих тренировках.