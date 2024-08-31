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Назван новый способ знакомиться с мужчинами с пользой для здоровья

Возможно, вы уже заметили, что беговых клубов стало больше.

Источник: Super.ru

Обычно такие сообщества собираются в соцсетях вокруг локальных брендов или спортсменов-энтузиастов, которым заниматься в компании и продвигать бег интереснее, чем выходить на одиночные пробежки. Такие группы могут как готовиться к забегам, так и тренироваться в свое удовольствие, но для многих важнее то, что происходит после — общение.

Нередко занятия заканчиваются в местной кофейне, где в дружелюбной обстановке можно обсудить не только подготовку к марафону. Многие беговые клубы не скрывают — на их «базе» нередко завязываются успешные романтические отношения. Однако стоит отметить, что это действительно перспективное место для знакомств, только если вы искренне заинтересованы и в самих тренировках.

«Мы стремимся к пониманию, которое легче получить от человека, разделяющего наши конкретные интересы», — объяснила Women's Health психолог Тереза Дидонато. Вас уже связывают любовь к бегу и активная жизненная позиция, а клуб по интересам дает возможность пообщаться и узнать друг друга поближе без романтического подтекста, прежде чем сделать следующий шаг.