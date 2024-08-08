Назван новый способ согреть Марс

По оценкам экспертов, эффект можно получить, если на протяжении нескольких месяцев выбрасывать такие частицы в атмосферу Марса со скоростью 30 литров в секунду. Доцент геофизических наук Чикагского университета Эдвин Кайт заявил, что для этого потребуется огромное количество материала. Однако ученый уверен, что этот подход в 5000 раз эффективнее ранее предложенных способов.