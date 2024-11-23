Назван неожиданный фактор, сокращающий срок годности продуктов

«Когда продукт измельчается, возрастает площадь его соприкосновения с окружающей средой. А значит, что большее количество молекул кислорода и влаги может вступить во взаимодействие с поверхностью продукта. Кислород способствует окислению, а вода — развитию микроорганизмов, таких как бактерии и плесень. Соответственно, чем больше площадь контакта, тем быстрее происходит порча продукта. Например, тертая морковь теряет свою свежесть намного быстрее, чем целая, поскольку при взаимодействии с воздухом ее клеточные структуры разрушаются, начинаются окислительные процессы, и она становится мягкой и невкусной всего за несколько часов», — объяснил он.