Назван неочевидный способ выглядеть моложе

Исследователи из Калифорнийского университета нашли связь между рационом, в котором мало добавленного сахара, а также много витаминов и минералов, с более молодым биологическим возрастом на клеточном уровне. В их исследовании участвовали 342 белые и чернокожие женщины. Они по три дня составляли дневник питания, после чего их обследовали столько же времени. Об этой работе в своем Telegram-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.