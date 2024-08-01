Назван неочевидный способ выглядеть моложе

Исследователи из Калифорнийского университета нашли связь между рационом, в котором мало добавленного сахара, а также много витаминов и минералов, с более молодым биологическим возрастом на клеточном уровне. В их исследовании участвовали 342 белые и чернокожие женщины. Они по три дня составляли дневник питания, после чего их обследовали столько же времени. Об этой работе в своем Telegram-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.
Оказалось, что чем лучше питались женщины, тем моложе выглядели их клетки. Самые лучшие результаты зафиксировали у приверженец средиземноморской диеты, богатой противовоспалительными и антиоксидантными элементами. Примечательно, что каждый грамм добавленного сахара повышал биологический возраст женщин, даже если в остальном они придерживались здоровой диеты.
По словам Зухры Павловой, высокий уровень добавленных сахаров связан с ухудшением обмена веществ и ранним развитием многих заболеваний, вероятно, даже больше, чем любой другой диетический фактор. Отказ даже от 10 граммов добавленного сахара в день может быть сопоставим с переводом биологических часов на 2,4 месяца назад (при условии соблюдения ограничений на сахар).
Эндокринолог отметила, что поначалу может быть сложно отказаться от сладкого, но ранее ученые доказали: организм сам начинает тяготеть к здоровой еде вскоре после отказа от сахара. С жирной пищей это тоже работает, подчеркнула эксперт.
Отказываться от сахара сложно в связи с тем, что этот продукт, как и ряд других, вызывает привыкание. Именно поэтому со сладким нужно быть осторожнее. Если человек подозревает у себя зависимость, стоит обратиться к специалисту.
Айгуль Сабитова