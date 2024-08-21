Назван недооцененный фактор серьезных заболеваний сердца

По оценкам ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертей в мире. В первую очередь они связаны с с так называемыми серьезными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями, или MACE.
Несмотря на долгие годы исследований, ученые до сих пор продолжают искать «нетрадиционные» факторы риска МАСЕ. Одним из них оказался запор. Это выяснили ученые из Австралии и Италии в ходе исследования, опубликованного в журнале Heart and Circulatory Physiology.
Запор — функциональное заболевание, при котором нарушается процесс дефекации. Оно входит в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра под кодом K59.0.
Распространенность запоров увеличивается с возрастом, а наблюдающееся при этом нарушение моторики кишечника имеет общие факторы риска с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Исследователи изучили данные 46891 человека, столкнувшегося хотя бы с одним MACE (29 704 случая острого коронарного синдрома, 12 847 — ишемического инсульта, 14 099 — сердечной недостаточности). Также были выявлены 23 814 (5,8%) случаев запора, 55,9% наблюдались у женщин.
В среднем запоры были отмечены у 60-летний, а МАСЕ — у 61-летних. Среди пациентов с нарушениями процесса дефекации 56,6% страдали от гипертонии (повышенное артериальное давление), 12,8% были курильщиками, 17,1% были диабетиками, 34,3% — гиперхолестеринемией (повышенный уровень холестерина в крови).
Результаты анализа данных показали, что участники с запорами имели значительно повышенный риск MACE по сравнению с теми, кто регулярно ходил в туалет. Помимо прочего, проблемы с дефекацией были связаны с сердечной недостаточностью, ишемическими инсультами, а также острым коронарным синдромом.
Также биологи выявили связь между запорами и подгруппами MACE на уровне генетики: генетический коэффициент корреляции (rg) в случае острого коронарного синдрома оценили в 0,27, ишемического инсульта — 0,23, сердечной недостаточности — 0,21.
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