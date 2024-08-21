Назван недооцененный фактор серьезных заболеваний сердца

Результаты анализа данных показали, что участники с запорами имели значительно повышенный риск MACE по сравнению с теми, кто регулярно ходил в туалет. Помимо прочего, проблемы с дефекацией были связаны с сердечной недостаточностью, ишемическими инсультами, а также острым коронарным синдромом.