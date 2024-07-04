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Назван напиток, утоляющий жажду в жару лучше воды

Этот совет терапевта может показаться вам неожиданным.

Какой напиток утоляет жажду лучше воды? Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

По ее словам, охладиться во время жары поможет горячий чай. Такое возможно благодаря его сосудорасширяющему эффекту. Врач советует добавлять в чай мяту, мелиссу или ромашку, но не сахар. По словам медика, такой напиток даже эффективнее прохладной воды.

«Горячий чай расширяет сосуды и помогает эффективнее отдавать энергию за счет потоотделения и, соответственно, охлаждаться», — объяснила Анастасия Тимощенко.

Некоторые в жару пьют сладкую газировку. Однако она не утоляет жажду, а только нагружает организм, предупреждают специалисты.

Айгуль Сабитова