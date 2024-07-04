Назван напиток, утоляющий жажду в жару лучше воды

По ее словам, охладиться во время жары поможет горячий чай. Такое возможно благодаря его сосудорасширяющему эффекту. Врач советует добавлять в чай мяту, мелиссу или ромашку, но не сахар. По словам медика, такой напиток даже эффективнее прохладной воды.