Назван напиток, утоляющий жажду в жару лучше воды

Какой напиток утоляет жажду лучше воды? Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.
По ее словам, охладиться во время жары поможет горячий чай. Такое возможно благодаря его сосудорасширяющему эффекту. Врач советует добавлять в чай мяту, мелиссу или ромашку, но не сахар. По словам медика, такой напиток даже эффективнее прохладной воды.
«Горячий чай расширяет сосуды и помогает эффективнее отдавать энергию за счет потоотделения и, соответственно, охлаждаться», — объяснила Анастасия Тимощенко.
Некоторые в жару пьют сладкую газировку. Однако она не утоляет жажду, а только нагружает организм, предупреждают специалисты.
Айгуль Сабитова