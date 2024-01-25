Назван напиток, употребление которого связано с замедлением биологического старения

В исследовании приняли участие 5998 британцев в возрасте от 37 до 73 лет, а также 7931 житель Китая (добровольцам было от 30 до 79 лет). Участники предоставили информацию о своих пищевых привычках, в том числе о типе употребляемого чая (зеленый, черный, желтый, улун) и количестве чашек, регулярно выпиваемых в день. Затем команда исследователей зафиксировала показатели (маркеры) старения участников. Ученые измерили кровяное давление, уровень холестерина в крови и процент жира в организме добровольцев, чтобы рассчитать их биологический возраст.