Назван наиболее полезный для здоровья чай

Чай — один из самых популярных напитков, видов которого насчитывается более 1500. В связи с этим возникает вопрос, какой из них является самым полезным. Ответ дал исследователь чая Тим Бонд. Об этом пишет Daily Express.
По словам специалиста, самым полезным видом чая является китайский улун. Это связано с уникальным способом его приготовления.
Чайные листья китайского улуна изготавливают при помощи неполной термической обработки, что позволяет сохранить больше антиоксидантов, способных выводить токсины из организма, а также защитить от онкологических заболеваний.
Исследование, проведенное Бондом, показало, что улун способствовал нормализации уровня сахара у людей с диабетом. Это позволяет использовать улун как для профилактики этого заболевания, так и для предупреждения проблем с полостью рта, сердцем и сосудами.
Также улун оказался полезен для спортсменов. Этот вид чая способен быстро восстанавливать мышечную ткань и ускорять обмен веществ. Но, несмотря на пользу, специалист предостерегает от чрезмерного употребления напитка и рекомендует не пить более 2−3 чашек в день.
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Анна Морозова