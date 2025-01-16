Назван любимый вкус чипсов у россиян

На втором месте условного рейтинга чипсы с «Зеленым луком». Количество продаж картофельных снеков с этим ароматом составило 22%, что на 1 п.п. ниже, чем в прошлом году. «Бронза» у чипсов со вкусом «Краб» — каждая шестая (16%) покупка в категории приходилась на них.