Назван любимый вкус чипсов у россиян

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.
Как и в прошлом году, доля картофельных снеков с самым популярным вкусом составила почти четверть (24%) объема покупок в категории.
На втором месте условного рейтинга чипсы с «Зеленым луком». Количество продаж картофельных снеков с этим ароматом составило 22%, что на 1 п.п. ниже, чем в прошлом году. «Бронза» у чипсов со вкусом «Краб» — каждая шестая (16%) покупка в категории приходилась на них.
Доля продаж картофельных снеков с ароматом «Сыр» составила 13% (минус 2 п.п.), «Бекон» — 8% (минус 1 п.п.), «Соль» — 4% (плюс 1 п.п.), «Паприка» — 3%.
На остальные вкусы суммарно приходится 10% покупок.
В среднем пачка картофельных чипсов обходилась россиянину в 129 рублей, что на 15% дороже, чем в 2023 году.