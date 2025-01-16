Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван любимый вкус чипсов у россиян

Наибольшей популярностью у россиян пользуются чипсы со вкусом «Сметана и зелень». К такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование обезличенных данных продаж АТОЛ SIGMA.

Источник: РИА "Новости"

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Как и в прошлом году, доля картофельных снеков с самым популярным вкусом составила почти четверть (24%) объема покупок в категории.

На втором месте условного рейтинга чипсы с «Зеленым луком». Количество продаж картофельных снеков с этим ароматом составило 22%, что на 1 п.п. ниже, чем в прошлом году. «Бронза» у чипсов со вкусом «Краб» — каждая шестая (16%) покупка в категории приходилась на них.

Доля продаж картофельных снеков с ароматом «Сыр» составила 13% (минус 2 п.п.), «Бекон» — 8% (минус 1 п.п.), «Соль» — 4% (плюс 1 п.п.), «Паприка» — 3%.

На остальные вкусы суммарно приходится 10% покупок.

В среднем пачка картофельных чипсов обходилась россиянину в 129 рублей, что на 15% дороже, чем в 2023 году.