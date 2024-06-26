Назван лучший способ предотвратить заражение ротавирусом

В первую очередь, ротавирус отличается от отравления тем, что чаще люди заражаются не через продукты питания. Это касается любых бытовых ситуаций — рукопожатий, прикосновений к дверным ручкам, столовым приборам, телефонам. Также можно подхватить вирус через некипяченую воду, грязные фрукты и овощи, отметила врач.