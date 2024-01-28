Назван лучший фильм киностудии «Мосфильм» за всю историю

Источник: кадр из фильма "Джентльмены удачи"

В 1972 году «нелирическая комедия», снятая Александром Серым по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии, заняла первое место в советском прокате: ее посмотрели 65 миллионов зрителей.

Как пишет ТАСС, на втором и третьем местах оказались «Бриллиантовая рука» и «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая, а на четвертом — его же «Иван Васильевич меняет профессию».

Замыкает пятерку оскароносная мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Также в десятку вошли «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Летят журавли» и «Броненосец “Потемкин”, девятое место разделили “Девчата” и “Служебный роман”, а десятое досталось военной драме “Иди и смотри”.

Отмечается, что топ составлен на основе рейтингов двенадцати изданий и онлайн-сервисов, а также списков лидеров советского кинопроката и лучших фильмов года журнала «Советский экран».