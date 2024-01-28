Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
10:21 (мск), источник: Российская газета

Назван лучший фильм киностудии «Мосфильм» за всю историю

Комедия «Джентльмены удачи» режиссера Александра Серого признана лучшей картиной киностудии «Мосфильм». Она заняла первое место в «Абсолютном топе» фильмов киностудии, представленном телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция».

Наверх
Источник: кадр из фильма "Джентльмены удачи"

В 1972 году «нелирическая комедия», снятая Александром Серым по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии, заняла первое место в советском прокате: ее посмотрели 65 миллионов зрителей.

Как пишет ТАСС, на втором и третьем местах оказались «Бриллиантовая рука» и «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая, а на четвертом — его же «Иван Васильевич меняет профессию».

Замыкает пятерку оскароносная мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Также в десятку вошли «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Летят журавли» и «Броненосец “Потемкин”, девятое место разделили “Девчата” и “Служебный роман”, а десятое досталось военной драме “Иди и смотри”.

Отмечается, что топ составлен на основе рейтингов двенадцати изданий и онлайн-сервисов, а также списков лидеров советского кинопроката и лучших фильмов года журнала «Советский экран».

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь