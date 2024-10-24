Назван лучший бар мира в 2024 году

В список вошли заведения, расположенные в отелях, секретные бары, а также необычные и классические заведения. Первое место среди них занял Handshake Speakeasy в Мехико (Мексика). Он оформлен в стиле эпохи «сухого закона», которая длилась в период с 1920 по 1933 в США. Тогда были запрещены продажа, производство и транспортировка алкоголя. В то время Мексика стала крупным поставщиком нелегального спиртного.