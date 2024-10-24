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Назван лучший бар мира в 2024 году

Его выбрали из 50 заведений.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

На церемонии награждения в Мадриде был представлен рейтинг из 50 баров мира. Его составляет ассоциация World’s 50 Best.

В список вошли заведения, расположенные в отелях, секретные бары, а также необычные и классические заведения. Первое место среди них занял Handshake Speakeasy в Мехико (Мексика). Он оформлен в стиле эпохи «сухого закона», которая длилась в период с 1920 по 1933 в США. Тогда были запрещены продажа, производство и транспортировка алкоголя. В то время Мексика стала крупным поставщиком нелегального спиртного.

В зале бара бархатные черные и золотистые стены. Handshake пользуется популярностью во всем мире благодаря неизменному гостеприимству и коктейлям, которые нельзя пропустить, придуманным барменом заведения Эриком Ван Биком.

Полный список заведений опубликован на сайте World’s 50 Best.

Ранее государственный рейтинг точек общепита и торговых центров был составлен в России.