Назван источник опасных жиров и сахара в холодильнике

Съедая один бургер с картофелем фри и запивая это все газированным напитком, человек получает 1500 килокалорий всего за один прием пищи. Такой перекус вошел в привычку и стал завтраком, обедом или ужином для многих людей. К сожалению, эта еда не только приводит к накоплению жира, но и вызывает нарушения в различных органах и системах организма.
По словам онколога Марка Гадзияна, пончики, чебуреки, наггетсы, приготовленные на растительном масле, полученном путем гидрогенизации не менее опасны. Такие масла содержат наибольшее количество трансжиров, которые повышают уровень холестерина, вредных липопротеинов низкой плотности и повышает риск возникновения атеросклероза, заболеваний сосудов, инфаркта и инсульта.
В быстрой еде содержится много соли, которая задерживает жидкость в организме, из-за чего страдают почки, сердце, повышается артериальное давление. Нередко люди после употребления фастфуда жалуются на головные и сердечные боли, шум в ушах и отеки.
В каждом холодильнике хранятся майонез и кетчуп — потенциальные источники сахаров, с которыми нужно быть осторожнее. Так, врач предупреждает, что все преимущества салата эти добавки сводят на нет. Также в них содержатся соли, ароматизаторы, консерванты и стабилизаторы. В более дешевых соусах присутствуют и опасные трансжиры.
Гадзиян подчеркнул, что желание быстро и вкусно перекусить приближает человека к ожирению и метаболическому синдрому.
Ранее диетолог назвала опасные последствия употребления сахарозаменителей.
Анна Морозова