Назван источник опасных жиров и сахара в холодильнике

Съедая один бургер с картофелем фри и запивая это все газированным напитком, человек получает 1500 килокалорий всего за один прием пищи. Такой перекус вошел в привычку и стал завтраком, обедом или ужином для многих людей. К сожалению, эта еда не только приводит к накоплению жира, но и вызывает нарушения в различных органах и системах организма.