Назван идеальный продукт для снижения холестерина

Эксперт назвал овсянку идеальным продуктом для снижения «плохого» холестерина, поскольку она содержит растворимую клетчатку бета-глюкан, помогающую контролировать уровень липопротеинов низкой плотности. Но для этого овсяную кашу нужно есть каждый день, что доказано исследованиями, отметил он.