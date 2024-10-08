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Назван город, в котором жители матерятся чаще других

Каждый год обновляется список самых матерящихся городов России. И в 2024-м первое место заняла Москва.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Digital-агентство «Интериум» выпустила рейтинг самых матерящихся городов в 2024-м году. Специалисты проанализировали соцсети, блоги и мессенджеры и сделали вывод, что чаще всего нецензурную лексику используют москвичи. Об этом сообщает «Москвич Mag» со ссылкой на исследование агентства «Интериум».

Второе место занимает Санкт-Петербург, где матерятся в два раза реже, чем в Москве. На третьей позиции стоит Новосибирск. В прошлом году столица находилась на третьей строчке, на второй — Краснодар, а лидером был город Дно в Псковской области.

По мнению аналитиков, первое место Москвы в рейтинге связано с тем, что жители маленьких городов перестали указывать их в соцсетях в графе «место проживания».

Ранее эксперты объяснили, откуда появились нецензурные слова.