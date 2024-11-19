Назван город с самыми высокими зарплатами для пенсионеров. Это не Москва

Казань возглавила рейтинг городов с высокооплачиваемыми вакансиями для пенсионеров. В октябре 2024 года соискателям здесь предлагали в среднем 134 790 ₽ в месяц при полной занятости, что на 19% больше, чем в 2023 году. Это самый высокий показатель среди городов страны. Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
На втором месте оказался Челябинск, где средняя зарплата для пенсионеров составила 113 453 ₽ в месяц (прирост на 56% с прошлого года). Новосибирск занял третью строчку с предложениями в размере 105 706 ₽ (+34%). В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург (100 745 ₽) и Воронеж (96 332 ₽).
В октябре 2024 года самыми высокооплачиваемыми позициями в России для пенсионеров стали вакансии водителей-экспедиторов (185 994 ₽), дорожных рабочих (130 071 ₽). Эти профессии лидируют по уровню зарплат среди предложений для людей старшего возраста.
Волгоград стал лидером по приросту числа вакансий для пенсионеров. За год их количество увеличилось на 61%, а средняя зарплата составила 75 516 ₽ Омск занял второе место по этому показателю. В этом городе количество предложений увеличилось на 58%, средняя зарплата составила 73 089 ₽ Замыкает тройку лидеров Красноярск. Тут количество предложений увеличилось на 49%, средняя зарплата составила 68 242 ₽
Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил, что за год в России количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» выросло на 78%. Это связано с расширением границ найма и повышением интереса работодателей к сотрудникам старшего возраста, которые ценятся за профессиональный опыт, надежность и ответственность при выполнении задач, а также способность эффективно работать в стрессовых ситуациях.
Ранее была названа самая востребованная профессия для пенсионеров — водитель-экспедитор: средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию — 109 467 ₽ за месяц работы при полной занятости. В топ также попали упаковщики (3% от общего числа доступных для пенсионеров предложений) и продавцы (1,9%). Первые могут в среднем рассчитывать на зарплату 115 385 ₽, а вторые — на 47 852 ₽ В ходе исследования также выявили позиции с самыми высокими зарплатами для пенсионеров. Лидером стала профессия стикеровщика со средней зарплатой 125 тыс. руб. «За год средние предлагаемые зарплаты на этой позиции увеличились на 66%», — добавили в публикации.
Ранее сервис Superjob провел опрос и выяснил, что россияне считают бедными тех, кто зарабатывает менее 43 тыс. руб. в месяц, а богатыми — тех, кто зарабатывает более 860 тыс. руб. в месяц. Для комфортной жизни россиянам нужно 250 тыс. руб. в месяц.