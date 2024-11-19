Назван город с самыми высокими зарплатами для пенсионеров. Это не Москва

Ранее была названа самая востребованная профессия для пенсионеров — водитель-экспедитор: средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию — 109 467 ₽ за месяц работы при полной занятости. В топ также попали упаковщики (3% от общего числа доступных для пенсионеров предложений) и продавцы (1,9%). Первые могут в среднем рассчитывать на зарплату 115 385 ₽, а вторые — на 47 852 ₽ В ходе исследования также выявили позиции с самыми высокими зарплатами для пенсионеров. Лидером стала профессия стикеровщика со средней зарплатой 125 тыс. руб. «За год средние предлагаемые зарплаты на этой позиции увеличились на 66%», — добавили в публикации.