Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван гонорар Григория Лепса

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Лепс получает за корпоратив до 6 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Григорий Лепс получает за частное мероприятие гонорар от 4,5 млн рублей. Об этом шоумен сообщил сайту «Страсти».

«Не стало дороже, и, в принципе, не стало дешевле. Его гонорары колеблются от 4,5 млн рублей до 6 млн, в зависимости от мероприятия и заказчика», — пояснил эксперт.

В райдере исполнителя, подчеркнул Дворцов, указан алкоголь. Лепс просит предоставить ему в гримерку водку, коньяк и закуски.

Также продюсер признался, что, спустя время, поверил в искренность романа певца с молодой возлюбленной Авророй Кибой.