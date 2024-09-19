Назван гонорар Григория Лепса

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Григорий Лепс получает за частное мероприятие гонорар от 4,5 млн рублей. Об этом шоумен сообщил сайту «Страсти».
«Не стало дороже, и, в принципе, не стало дешевле. Его гонорары колеблются от 4,5 млн рублей до 6 млн, в зависимости от мероприятия и заказчика», — пояснил эксперт.
В райдере исполнителя, подчеркнул Дворцов, указан алкоголь. Лепс просит предоставить ему в гримерку водку, коньяк и закуски.
Также продюсер признался, что, спустя время, поверил в искренность романа певца с молодой возлюбленной Авророй Кибой.