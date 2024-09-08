Назван финалист конкурса «Неделя жирного медведя»

Для бурых медведей кадьяк из национального парка и заповедника Катмай в США плотное питание в течение нескольких месяцев становится необходимым. Из-за затяжного зимнего голода. Они обязаны пополнять свои жировые запасы, чтобы выжить. Поэтому в диком северном царстве жирное животное — здоровое животное.
Чанк находится на пути к победе в конкурсе «Неделя жирного медведя». Это ежегодное онлайн-голосование, которое проходит в начале октября в национальном парке Катмай. Люди со всего мира выбирают самого упитанного медведя заповедника, сравнивая их фотографии в начале и конце лета.
Чанк является одним из самых крупных медведей нацпарка. По оценкам специалистов, он весит 544 килограмма, и это не конечный результат, так как ему предстоит еще несколько месяцев плотно питаться.
В одной нерке содержится около четырех тысяч килокалорий. В один из дней Чанк съел 45 лососей за 10,5 часов рыбалки, что приравнивается к 135 тысячам килокалорий.
За время зимней спячки медведи теряют около трети своего веса, поэтому чем больше они накопят жира, тем выше шансы на выживание.
Если медведям жир идет на пользу, то другие животные могут пострадать из-за лишних килограммов. Так, женщина из Новой Зеландии чуть не довела свою собаку до смерти, откормив ее до 50 килограммов.