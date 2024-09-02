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Назван эффективный способ борьбы со стрессом и раком

Физическая активность улучшает функцию иммунной и гормональной систем, защищает от стресса и снижает риск развития рака.

Источник: Freepik

Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Университета Сан-Хорхе (Испания).

По словам ученых, физические упражнения способствуют выработке гормонов эндорфинов, которые улучшают настроение и общее самочувствие, а также снижают уровень стресса. Исследования показали, что хронический стресс оказывает разрушительное воздействие на иммунную и гормональную системы организма. Это негативное влияние увеличивает вероятность возникновения онкологических заболеваний и замедляет их лечение.

Ученые уточнили, что стресс не только способствует росту числа раковых клеток, но и препятствует естественному процессу апоптоза — устранения поврежденных или аномальных клеток. Кроме того, в состоянии эмоционального перенапряжения у людей чаще формируются вредные привычки (курение, неправильное питание, сидячий образ жизни), что дополнительно увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

Исследователи отметили, что пациенты в хорошей физической форме легче переносят химиотерапию. Мышечная масса играет важную роль в восстановлении организма после болезни и поддержании иммунной функции. Чтобы увеличить ее объем, ученые порекомендовали выполнять силовые тренировки, упражнения с собственным весом и эластичными лентами. Помогают бороться с раком (и предотвращать его возникновение) и аэробные нагрузки, такие как плавание и бег.