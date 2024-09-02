Назван эффективный способ борьбы со стрессом и раком

Исследователи отметили, что пациенты в хорошей физической форме легче переносят химиотерапию. Мышечная масса играет важную роль в восстановлении организма после болезни и поддержании иммунной функции. Чтобы увеличить ее объем, ученые порекомендовали выполнять силовые тренировки, упражнения с собственным весом и эластичными лентами. Помогают бороться с раком (и предотвращать его возникновение) и аэробные нагрузки, такие как плавание и бег.