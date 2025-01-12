Назван эффективный метод борьбы с тревожностью без антидепрессантаов

В эксперименте приняли участие 412 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. Ученые сравнили эффективность VR-терапии и медикаментозного лечения с использованием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Результаты показали, что у 78% пациентов, использовавших VR, уровень тревожности снизился на 64%, тогда как в группе, принимавшей лекарства, улучшения достигли лишь 41% участников.