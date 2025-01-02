Назван эффективный метод борьбы с ожирением внутенних органов

Инновационный подход заключается в грамотном чередовании физических нагрузок с периодами восстановления.
«В первые два дня нужно выполнять аэробные упражнения средней интенсивности, к которым относятся плавание, бег и езда на велосипеде. Следующие 48 часов отводятся умеренным по сложности силовым тренировкам, которые можно выполнять в домашних условиях», — поясняет Томпсон.
Особенность методики состоит в том, что оставшиеся три дня недели можно провести без строгих ограничений. В период отдыха допустимы послабления в питании и отказ от тренировок. Эксперт подчеркивает двойной эффект программы — кардионагрузки ускоряют метаболизм и сжигание жира, а силовые упражнения формируют мышечный корсет.
Новый метод снижения веса уже протестировали на 180 добровольцах из Австралии. Спустя три месяца регулярных занятий окружность талии участников уменьшилась в среднем на 5,5 сантиметров.
Профессор Томпсон отметил, что избыточные жировые отложения в области живота существенно повышают риск развития диабета и гипертонии. Критическими показателями считаются обхват талии более 106 сантиметров у мужчин и 94 сантиметров у женщин.