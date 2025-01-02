Назван эффективный метод борьбы с ожирением внутенних органов

Особенность методики состоит в том, что оставшиеся три дня недели можно провести без строгих ограничений. В период отдыха допустимы послабления в питании и отказ от тренировок. Эксперт подчеркивает двойной эффект программы — кардионагрузки ускоряют метаболизм и сжигание жира, а силовые упражнения формируют мышечный корсет.